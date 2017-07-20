Подрядчики раньше срока сдадут дороги к аэропорту Платов в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июля. /ТАСС/. Подрядчики, которые возводят две новые дороги к аэропорту Платов в Ростовской области, планируют сдать объекты на две недели раньше намеченного срока, в середине октября 2017 года. Об этом в четверг рассказал журналистам губернатор региона Василий Голубев.

"Подрядчики мне говорят, что завершат все работы уже 15 октября. Так что опережение на две недели есть. <…> Важно качество выполнения этих работ, <...> ввод дорог будет синхронизирован со сдачей Платова, чтобы весь транспортный комплекс к этому сроку заработал", - рассказал Голубев. По словам губернатора, новые автодороги позволят жителям с комфортом добираться до нового аэропорта и сократить трафик в Ростове-на-Дону и на трассе М-4 "Дон".

Протяженность магистрали от федеральной трассы до аэропорта Платов составляет 2,4 километра, ширина - четыре полосы. Стоимость строительства объекта - более 874 млн рублей, текущая готовность - более 90%. Автодорога от северного обхода Ростова-на-Дону к Платову протяженностью 15,9 километра и шириной от двух до четырех полос на разных участках готова более чем на 61%, стоимость строительства - почти 4 млрд рублей. Работы идут в рамках подготовки Ростова-на-Дону к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года.

Новый международный аэропорт Платов строится в Аксайском районе Ростовской области, в 30 километрах севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.