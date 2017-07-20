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Fesco обеспечила доставку оборудования "Силмашин" на строящуюся ТЭС во Вьетнаме

Экономика и бизнес Транспорт
20 июля, 11:22 UTC+3

Доставка осуществлялась тремя лотами по интермодальной схеме

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco (головная компания группы - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) обеспечила доставку оборудования группы компаний "Силовые машины" на строящуюся во Вьетнаме ТЭС "Лонг Фу-1", сообщает пресс-служба компании.

Негабаритный груз общим весом 444 тонны и объемом 1 тыс. 426 куб. м был перевезен со складов в Дуйсбурге (Германия), Веттере (Германия) и Измире (Турция) в порт Хо Ши Мин (Вьетнам). Доставка осуществлялась тремя лотами по интермодальной схеме. Общее транзитное время составило 50 суток.

Контракт на строительство ТЭС "Лонг Фу-1" общей мощностью 1,2 тыс. МВт был заключен между вьетнамской компанией Vietnam Oil and Gas Group (Petrovietnam) и международным консорциумом "PM-PTS" в составе "Силовых машин", выступающих лидером консорциума, и Petrovietnam Technical Services Corporation (Вьетнам) в декабре 2014 года. Срок окончания проекта - 2019 год.

Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожный оператор "Трансгарант", 50% акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении Fesco находится порядка 36 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет 3,5 тыс. единиц. Флот группы включает 20 транспортных судов, которые преимущественно осуществляют перевозки на собственных морских линиях.

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