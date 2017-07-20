СМИ: российские экспортеры зерна возобновили поставки в зарубежные порты Балтийского моря

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снова принимает российское зерно для отправки в направлении зарубежных портов Балтийского моря, рассказал газете "Коммерсантъ" президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
РЗС сообщал о проблемах с отгрузками в феврале-марте текущего года. В конце мая в письме президенту РЖД Олегу Белозерову союз просил обеспечить поставки. Злочевский рассказывал, что в РЖД сложности с погрузками объясняли ремонтными работами на дорогах в этом направлении. Однако, по словам главы РЗС, реальной причиной могла быть попытка переориентировать экспортеров на российские порты.
"Видимо, пришло понимание, что переориентации не произойдет, в российских портах Балтийского моря либо нет возможности для перевалки, либо она экономически невыгодна для экспортеров", - комментирует Злочевский снятие ограничений.
По словам директора "Совэкона" Андрея Сизова, через зарубежные порты Балтийского моря отправлялся сравнительно небольшой объем зерна - в среднем около 1-2 млн тонн в сезон. Через порты Балтики идут крупные поставки российской кукурузы для стран ЕС, говорит он.
По оценке Злочевского, за время действия ограничений Россия могла бы экспортировать через Балтику 500-600 тыс. тонн зерна.
Представитель РЖД настаивает: никаких ограничений в направлении зарубежных портов Балтики для зерна из России не вводилось.
"Никаких специальных ограничений мы не вводим и не вводили. Есть технологические ограничения, которые мы обязаны соблюдать", - ранее говорил глава РЖД в интервью телеканалу "Россия 24".
Белозеров добавил, что объем снижения перевозок в отношении Латвии небольшой, сославшись на данные коллег, с которыми РЖД в этой сфере тесно взаимодействует. "Но, действительно, есть и объективные сложности", - заключил он.
Ранее ТАСС сообщал, что железнодорожные перевозки зерновых грузов в экспортном и импортном направлениях в/из портов по итогам первого полугодия возросли на 23,3%, до 3,83 млн тонн. В том числе экспортные перевозки составили 3,75 млн тонн (+21,6%), импортные - 73,91 тыс. тонн (рост в 4 раза). На долю перевозок зерна в порт Новороссийск пришлось до 66% экспортных отправок, в порт Туапсе - 21%, Лиепая - 8,1%