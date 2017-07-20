Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич в январе-июне вырос на 7%, до 7,9 млн TEU

САН-ПЕДРО, 20 июля. /ТАСС/. Контейнерооборот портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич (США, штат Калифорния) в январе-июне 2017 года составил 7,93 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 6,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Перевалка контейнеров в порту Лос-Анджелес выросла на 8,4%, до 4,48 млн TEU, Лонг-Бич - на 5,1%, до 3,45 млн TEU. Данная информация содержится в сообщении пресс-служб портов.

В июне текущего года контейнерооборот портов вырос на 8,6%, до 1,39 млн TEU. Порт Лос-Анджелес увеличил перевалку контейнеров на 8,1%, до 731,03 тыс. TEU, Лонг-Бич - на 9,2%, до 658,73 тыс. TEU.

Суммарный объем перевалки груженых контейнеров по итогам месяца вырос на 3,6%, до 971,43 тыс. TEU, порожних - на 22,5%, до 418,33 тыс. TEU. Порт Лос-Анджелес перевалил 517,8 тыс. TEU груженых контейнеров (+4,4%), Лонг-Бич - 453,63 тыс. TEU (+2,7%). Совокупный объем перевалки груженых импортных контейнеров увеличился на 5,7%, до 707,6 тыс. TEU.

Как ранее сообщал ТАСС, Южнокорейская судоходная компания Hyundai Merchant Marine (HMM) купила 20% акций терминалов в портах Лонг-Бич и Сиэтл. HMM заплатит $15,6 млн за долю в компании Total Terminals International (TTI) - оператора терминала Pier T в порту Лонг-Бич и Terminal 46 в Сиэтле - и лизинговой компании HTEC у MSC. HMM планирует резкий рост объемов перевалки, благодаря развитию сервисов из Азии в США в рамках стратегического сотрудничества с альянсом 2M, вступающим в силу с начала апреля".

Порт Лос-Анджелес - один из крупнейших морских портов США на Тихоокеанском побережье. На территории расположено 27 грузовых терминалов, в том числе для перевалки навалочных, наливных, контейнерных грузов и автомобилей. По итогам 2016 года контейнерооборот порта составил 8,86 млн TEU.

Порт Лонг-Бич - расположен в северо-западной части бухты Сан-Педро, граничит с портом Лос-Анджелес. Контейнерооборот порта в 2016 году составил 6,8 млн TEU.