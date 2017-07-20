ПГК в I полугодии увеличила погрузку нефтепродуктов из Восточной Сибири на 10%

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Иркутский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в январе-июне 2017 года перевез более 2,5 млн тонн нефтепродуктов, на 10% превысив показатель аналогичного периода 2016 года. Грузооборот в данном сегменте увеличился на 6% и составил 6,6 млрд т-км, говорится в сообщении оператора.
Основную номенклатуру перевозок в цистернах составили дизельное топливо, мазут и бензин.
"Положительная динамика обусловлена увеличением объемов погрузки ключевого партнера ПГК в Восточной Сибири - АО "РН- Транс" - в рамках работы по сервисному контракту с "НК "Роснефть", а также привлечением дополнительного грузопотока нефтепродуктов средних и мелких отправителей", - прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.
В частности, за январь-июнь 2017 года объемы перевозок дизельного топлива выросли по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 34%, до 1 млн тонн, мазута - на 20%, до 756 тыс. тонн. Перевозки бензина сохранили стабильность к показателям 2016 года и составили 503 тыс. тонн.
Цистерны следовали со станций Суховская и Суховская-Южная Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) в адрес грузополучателей Восточной Сибири, Забайкальского края, Дальнего Востока, а также на экспорт - в Монголию, Китай, страны СНГ, Латвию и Эстонию.