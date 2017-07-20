Объем перевозок судами Северо-Западного пароходства в I полугодии вырос на 5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Объем перевозок судами ПАО "Северо-Западное пароходство" (СЗП, входит в UCL Holding) в январе-июне 2017 года составил 2,76 млн тонн, что на 5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба компании.

В общем объеме перевозок около 1 млн тонн (37%) составили перевозки новыми теплоходами СЗП - 10 судами DCV36 (головное судно "Аметист") и 7 судами RSD49 "Нева- Лидер".

Судами СЗП перевозились зерновые грузы - 0,66 млн тонн (-17%), черные металлы - 0,57 млн тонн (+50%), химические и минеральные удобрения - 0,49 млн тонн (+16%), уголь - 0,52 млн тонн (+55%), цветные металлы - 0,08 млн тонн (- 27% ), остальные грузы - 0,44 млн тонн.

Падение объемов перевозки зерна за отчетный период компания объясняет сокращением рейсов в турецкие порты в связи со значительным подъемом пошлин на экспорт российской пшеницы правительством Турции, а также более поздними сроками вывоза зерна нового урожая. Увеличение объемов перевозки угля вызвано привлечением новых контрактов. Рост объемов черных металлов обусловлен возобновлением их перевозок из Морского порта С.-Петербург в порты Прибалтики и Польши.

Большую часть перевозок - более 2 млн тонн или 72% от общего объема составили экспортные грузы пароходства (рост 5%). Основную номенклатуру экспорта составили зерновые грузы, черные и цветные металлы, уголь, химические и минеральные удобрения.

Перевозки между иностранными портами составили 0,58 млн тонн или 21% от общего объема, сохранив показатель прошлого года.

Объем импортных грузоперевозок пароходства снизился на 23%, до 0,07 млн тонн, что вызвано общим сокращением импорта в Россию из стран Европы, отмечают в компании. Доля импорта в общем объеме перевозок за первое полугодие текущего года составила 2,5%.

Внутрироссийские перевозки в отчетный период практически не осуществлялись.

ПАО "СЗП" - крупнейший перевозчик в системе водного транспорта России, специализирующийся на экспортно-импортных перевозках генеральных, массовых, насыпных и навалочных грузов, буксировках негабаритных грузов и плавсредств. В управлении компании находится 47 грузовых судов класса река-море, 10 морских судов и три ro-ro баржи класса река-море суммарным дедвейтом около 288 тыс. тонн. Около 70% флота пароходства составляют новые суда, построенные с 2002 по 2014 гг.

Ежегодно пароходство перевозит около 5 млн тонн грузов.

Северо-Западное пароходство входит в VBTH - судоходный дивизион международной транспортной группы UCL Holding, консолидирующей железнодорожные, стивидорные, судоходные и логистические компании. В состав дивизиона также входит Волжское пароходство, компания "В.Ф. Танкер", ряд судостроительных активов.