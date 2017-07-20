ОВК в I полугодии увеличила выпуск вагонов на 35%, до 9,2 тыс. единиц

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК "ОВК") в январе-июне 2017 года произвела 9,2 тыс. вагонов, что на 35% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении компании.

По итогам второго квартала этого года объем выпуска составил 4,6 тыс. вагонов (+22%).

В первом полугодии 65% вагонов было реализовано по контрактам прямых продаж сторонним компаниям. Крупнейшим покупателем стала "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), которой было отгружено 4 тыс. вагонов производства 2017 года, из них 2,1 тыс. - во втором квартале. Всего в адрес ГТЛК было поставлено 8,9 тыс. вагонов. Кроме того, во втором квартале было подписано соглашение с "Сбербанк Лизингом" на поставку 100 хопперов для перевозки зерна, договор с "Локотранс" на поставку 40 крытых вагонов, а также отгружены вагоны-цистерны для аммиака в адрес группы "Уралхим" и вагоны-цистерны для перевозки каустика и других химических грузов в адрес компаний ООО "Химпром" и ПАО "Химпром".

35% вагонов было реализовано лизинговому подразделению ОВК - RAIL1520. Компания приобрела вагоны для замещения 4,9 тыс. типовых полувагонов, проданных в первом полугодии из собственного парка "Федеральной грузовой компании". В результате продажи типового состава доля вагонов нового поколения в лизинговом парке ОВК увеличилась до 82%. Парк в собственности ОВК на конец отчетного периода составил 14,3 тыс. вагонов.

НПК "Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения. В состав холдинга входят: Тихвинский вагоностроительный заводо, предприятия "ТихвинХимМаш", "ТихвинСпецМаш" и НПЦ "Пружина", лизинговая компания Rail1520, транспортный оператор UNICON 1520, вагоноремонтное предприятие "Титран-Экспресс" и Всероссийский инжиниринговый центр транспортных технологий. Сервисная сеть ОВК представлена 63 сервисными центрами на базе вагоноремонтных депо на территории СНГ и Балтии.