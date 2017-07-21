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Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод в I полугодии увеличил выручку на 18%

Экономика и бизнес Транспорт
21 июля, 10:48 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 21, июля. /ТАСС

Выпуск товарной продукции вырос на 16,7% - до 4,9 млрд рублей

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УЛАН-УДЭ, 21 июля. /ТАСС/. Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод (ЛВРЗ, входит в группу компаний "ЛокоТех") в первом полугодии 2017 года увеличил объем выручки на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе предприятия пятницу.

"Объем выручки составил более 4,6 млрд рублей, что 17,9% больше показателей первого полугодия 2016 года. Выпуск товарной продукции вырос на 16,7% - до 4,9 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

На заводе уточнили, что повышение показателей связано с возросшими объемами грузоперевозок и увеличением потребности ОАО "РЖД" - основного заказчика ГК "ЛокоТех", а также с повышением эффективности производственной деятельности.

"Всего в первом полугодии 2017 года отремонтировано 386 секций локомотивов. Это на 50 секций больше аналогичного периода 2016 года и на 21 секцию превышает установленное задание", - отметили в пресс-службе. В июне Улан-Удэнский ЛВРЗ впервые в своей истории выпустил из ремонта 75 секций локомотивов за месяц - на 15,4% больше, чем в июне 2016 года. Такой объем работы за один месяц - рекорд для предприятия за всю его историю.

Сейчас на ЛВРЗ реализуется масштабная программа развития: инвестиции в обновление производственных мощностей завода на 2017 год составляет более 226 млн рублей. На эти средства предполагается освоение новых видов работ, приобретение и изготовление более 300 единиц оборудования. "В том числе планируется приобретение мостовых кранов, модернизация сталеплавильной печи, изготовление нестандартизированного оборудования, приобретение компрессорного и станочного оборудования", - добавили в пресс-службе.

Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод - одно из крупнейших промышленных предприятий Бурятии с численностью персонала около 5,5 тыс. человек. Завод специализируется на ремонте железнодорожного подвижного состава и производстве запасных частей. Сфера обслуживания предприятия - от Северной до Дальневосточной железных дорог.

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