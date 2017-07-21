СМИ: перевозки пассажиров электричками могут превысить 1 млрд человек по итогам года

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Перевозки пассажиров электричками по итогам текущего года могут превысить 1 млрд человек и выйти на докризисный уровень 2013 года, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные РЖД.

Перевозки пассажиров в пригородном сообщении за первое полугодие 2017 года выросли на 10,6%, до 484,8 млн человек, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

По мнению представителя Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), такая цифра - результат запуска Московского центрального кольца (МЦК). По данным института, за 2017 год рост будет 8-9% к 2016 году.

Пассажирооборот (показатель, учитывающий дальность перевозки) растет медленнее - прирост с января по май составил только 3,6%, отмечается в публикации. После массовой отмены электричек в 2015 г. правительство пытается решить проблемы в этом секторе.

В июле этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 января 2018 года проанализировать экономическую эффективность пригородных перевозок, проверить результативность предоставленных льгот, субсидий, трансфертов, разработать механизм поддержки маршрутов, обновления электричек и инфраструктуры.