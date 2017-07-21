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Группа ИСТ снизила долю в "Объединенной вагонной компании" до 14,33%

Экономика и бизнес Транспорт
21 июля, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

53% акций компании принадлежит ряду стратегических инвесторов, 21% - free float

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© Руслан Шамуков/ТАСС, архив

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. ICT Holding Ltd снизил долю в "Объединенной вагонной компании" (ОВК) с 25,05% до 14,33%, сообщается в материалах ОВК.

В частности, группа ИСТ разделила принадлежащий ей пакет ОВК между своими дочерними структурами - Powerboom Investment Limited и United Wagon Plc, после чего продала последнюю Doland Business Limited, зарегистрированной на Виргинских островах.

"В результате сделок доля United Wagon PLC в акционерном капитале НПК "ОВК" составила 8,5%, доля Powerboom Investment Limited и косвенно ICT Group Ltd 14,3%", - отмечается в пресс-релизе ОВК.

"Объединенная вагонная компания" создана в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.

На 1 июля парк вагонов в собственности и под управлением ОВК составлял 14,3 тыс. единиц. 53% акций компании принадлежит ряду стратегических инвесторов, 21% - free float, еще около 1% ОВК принадлежит топ-менеджменту.

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