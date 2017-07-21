ФГК и УВЗ приступили к разработке платформы для контрейлерных перевозок

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в рамках реализации совместного с ОАО "РЖД" проекта по внедрению и развитию контрейлерных перевозок в России приступило к проектированию универсального контрейлерного вагона-платформы и вспомогательной погрузочной площадки (съемного оборудования вагона), сообщает пресс-служба компании.

Проектирование модели платформы будет осуществлять ООО "Уральское конструкторское бюро вагоностроения", входящее в структуру корпорации "Уралвагонзавод" (УВЗ). Бюро стало победителем открытого аукциона. Заказчиком проектирования подвижного состава от имени АО "ФГК" выступит ОАО "ТД РЖД".

Компания планирует завершить этап проектирования в течение 16 месяцев и закупить порядка 1,3 тыс. ед. контрейлерных платформ до конца 2019 года. Ожидается, что к регулярным опытным перевозкам ФГК приступит осенью 2018 года.

На начальном этапе компания будет осуществлять до 2,4 тыс. вагоноотправок в месяц (12 контрейлерных поездов), в последующем объем отправок увеличится. Первым маршрутом станет Москва - Новосибирск - Москва.

Первый заместитель генерального директора АО "ФГК" Виктор Воронович отметил, что данный проект "окажет позитивное влияние не развитие транзитного потенциала Единого экономического пространства, обеспечит регулярность движения и точность соблюдения сроков перевозки, снизит загрузку федеральных трасс и, как следствие, затраты на восстановление дорожного полотна из федерального бюджета".

Заместитель генерального директора по железнодорожной технике АО "НПК "Уралвагонзавод" Борис Мягков в свою очередь заявил, что "контрейлерная перевозка существенно снизит нагрузку на инфраструктуру за счет максимальной загрузки платформы до 44 тонн, что составит не более 17,5 тс на ось, будет способствовать привлечению грузов на сеть РЖД". По его словам, технические характеристики вагона позволяют достичь экономии по тарифу при передислокации вагона в порожнем состоянии, дают возможность постановки вагона-платформы в любые грузовые поезда.

В ноябре 2016 года ФГК совместно с ЦФТО ОАО "РЖД" осуществила пилотную перевозку автопоезда на контрейлерной платформе. Пилотными направлениями контрейлерных перевозок стали Москва - Новосибирск - Москва и Москва - Екатеринбург - Москва.

По прогнозам компании, к 2019-2020 годам перевозки на контрейлерных платформах могут достигнуть 10-12 тыс. вагоноотправок в месяц.