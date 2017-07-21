Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.07:
$ 59.08
€ 68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Проект реконструкции ВПП томского аэропорта прошел госэкспертизу

Экономика и бизнес Транспорт
21 июля, 12:16 UTC+3 ТАСС

Следующим этапом проекта должен стать конкурс на проведение строительных работ

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 21 июля. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта города Томска прошел госэкспертизу. Следующим этапом должно стать объявление конкурса на проведение строительных работ, сообщили в пятницу ТАСС в департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

"Государственная экспертиза завершилась, проект ее прошел", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что следующим этапом проекта должен стать конкурс на проведение строительных работ, не уточнив, когда он может быть объявлен.

Проект реконструкции ВПП томского аэропорта предусматривает новое искусственное покрытие с водосточно- дренажной системой, строительство очистных сооружений и ограждения периметра аэропорта с организацией средств охраны. Стоимость реконструкции ранее оценивалось в 2,7 млрд рублей, которые предполагается выделить из федерального бюджета.

В последний раз капитальный ремонт полосы производился в 1999-2000 годах, а срок службы покрытия составляет 7-8 лет. Аэропорт ежегодно проводит плановые ремонты полосы, однако, полноценной реконструкции они не заменяют.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Виндзоры: 100 лет перемен
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Siemens прекратит поставки энергооборудования по госзаказам в РФ
2
Полиция ищет неизвестного, стрелявшего в мужчину на востоке Москвы
3
Минобрнауки не планирует сдвигать начало учебного года на 1 октября
4
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой
5
Госдума приняла закон о мерах против нелегальных сим-карт
6
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
7
Миллер заявил, что в первый раз слышит о своем "уходе" из "Газпрома"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама