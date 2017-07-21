Проект реконструкции ВПП томского аэропорта прошел госэкспертизу

ТАСС, 21 июля. Проект реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта города Томска прошел госэкспертизу. Следующим этапом должно стать объявление конкурса на проведение строительных работ, сообщили в пятницу ТАСС в департаменте транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

"Государственная экспертиза завершилась, проект ее прошел", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что следующим этапом проекта должен стать конкурс на проведение строительных работ, не уточнив, когда он может быть объявлен.

Проект реконструкции ВПП томского аэропорта предусматривает новое искусственное покрытие с водосточно- дренажной системой, строительство очистных сооружений и ограждения периметра аэропорта с организацией средств охраны. Стоимость реконструкции ранее оценивалось в 2,7 млрд рублей, которые предполагается выделить из федерального бюджета.

В последний раз капитальный ремонт полосы производился в 1999-2000 годах, а срок службы покрытия составляет 7-8 лет. Аэропорт ежегодно проводит плановые ремонты полосы, однако, полноценной реконструкции они не заменяют.