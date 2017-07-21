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Погрузка на транспорте в Китае в июне 2017 г. увеличилась на 12%, до 4,09 млрд тонн

Экономика и бизнес Транспорт
21 июля, 12:06 UTC+3

За отчетный период автомобильные перевозки, доля которых составляет 78% от общей погрузки, увеличились на 12,4% - до 3,2 млрд тонн

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ПЕКИН, 21 июля. /ТАСС/. Совокупный объем погрузки на все виды транспорта в Китае по итогам июня 2017 года составил 4,09 млрд тонн, что на 12% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из данных Национального бюро статистики КНР.

За отчетный период автомобильные перевозки, доля которых составляет 78% от общей погрузки, увеличились на 12,4% - до 3,2 млрд тонн.

Объем погрузки на сети Китайских железных дорог за прошлый месяц увеличился на 16,5%, до 299,34 млн тонн.

Объем погрузки на внутреннем водном транспорте составил 590,54 млн тонн, что на 7,6% превышает показатель июня прошлого года.

Авиаперевозки грузов выросли на 7,4%, до 580 тыс. тонн.

За шесть месяцев с начала года общий показатель погрузки увеличился относительно того же периода прошлого года на 10%, до 21,71 млрд тонн. Объем перевозок автотранспортом составил 16,7 млрд тонн (+9,9% к аналогичному периоду 2016 года). На железных дорогах Китая было погружено 1,82 млрд тонн грузов (+15,4%). Объем погрузки на внутреннем водном транспорте составил 3,19 млрд тонн (+7,5%). Авиаперевозки грузов возросли на 5,1%, до 3,29 млн тонн.

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