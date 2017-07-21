Объем грузовых перевозок на сети Дальневосточной ЖД с начала июля вырос на 3%

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ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Объем грузовых перевозок на сети Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") с начала июля текущего года увеличился на 3%, сообщает служба корпоративных коммуникаций магистрали.
"На Дальневосточной железной дороге с начала июля текущего года отмечается рост объема грузовых перевозок. Оценить транспортную динамику в регионе можно по среднему количеству вагонов, выгружаемых на станциях магистрали, в портах и передаваемых через сухопутные пограничные переходы в соседние страны. За 20 дней второго летнего месяца этот показатель составил 6175 вагонов, что на 179 вагонов превышает уровень прошлого года", - говорится в сообщении.
Максимальное значение выгрузки и передачи зафиксировано 15 июля (6660 вагонов), а вторым по объему стало 20 июля (6541 вагон).
Начальник отдела информационно-аналитического отдела логистического центра управления перевозками на Восточном полигоне Павел Гожего объясняет, что рост переработки груза стал возможен благодаря сквозному планированию, в ходе которого осуществляются ежедневные аудиосовещания с крупнейшими грузополучателями, происходит обмен данными о наличии грузов в портах и решаются оперативные вопросы о равномерной погрузке.