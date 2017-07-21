"Красное Сормово" спустило на вод первый танкер-химовоз нового поколения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июля. /ТАСС/. Первое судно серии из пяти танкеров-химовозов по новому проекту RST27М спустили на воду на территории ПАО "Завод ''Красное Сормово" в Нижнем Новгороде. Спуск состоялся в пятницу, его приурочили к 168-й годовщине судостроительного предприятия, передал корреспондент ТАСС.

"Сегодня заводу ''Красное Сормово'' исполняется 168 лет, и он отметил этот праздник спуском на воду нового современного судна, это новое поколение танкеров-химовозов. Заводу не просто было выиграть этот контракт, были соревнования с другими судостроителями. С 2006 года завод начал свое перевооружение, модернизацию и сейчас он обладает современным сварочным комплексом, который практически в автоматическом режиме выпускает целые блоки судов. Сейчас мы имеем хороший портфель заказов'', - сказал журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

По словам директора завода ''Красное Сормово'' Николая Жаркова, суда по проекту RST27M строятся в России впервые, всего по контракту завод должен произвести 5 таких танкеров-химовозов. Их главное отличие - увеличение грузоподъемности на 800 тонн по сравнению с проектом RST27. Для возведения таких танкеров на заводе построили новое оборудование. Танкеры способны перевозить нефть и нефтепродукты, вредные жидкие вещества наливом, причем в одном рейсе возможна перевозка сразу трех сортов груза.

''Заказчик потребовал увеличения грузоподъемности почти на 1000 тонн, чтобы больше зарабатывать за один проход. Заключили контракт, сделали проект, этот корабль будет работать с лучшими экономическими характеристиками и перевозить больше грузов. Он может перевозить до 70 видов грузов, а за один раз он может взять 3 вида грузов. Эти танкеры работают на Средиземном и Черном морях, возят нефть'', - сказал Жарков.

Трехсторонние контракты на строительство пяти танкеров-химовозов проекта RST27M были подписаны между заводом ''Красное Сормово'', компанией ''БФ Танкер'' и Государственной транспортной лизинговой компаний (ГТЛК) в конце 2016 года. Завод ''Красное Сормово'' основан в 1849 году и входит в АО ''Объединенная судостроительная компания'', которая была создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности.