Минтранс России разработал единые требования для системы весогабаритного контроля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ подготовило законопроект, регулирующий работу автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК). Это следует из сообщения Минтранса, опубликованного на сайте.

"Минтранс подготовил проект закона о требованиях к работе автоматизированной системы весогабаритного контроля с учетом результатов публичного обсуждения", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что законопроект предусматривает единые требования для АСВГК на автомобильных дорогах России. Определены такие важные параметры как порядок организации работы пунктов контроля, размещения весогабаритного оборудования системы, а также перечень измерений с показателями точности.

Кроме того, в законопроект включены предложения от участников рынка, такие как внедрение системы оповещения водителей о выявленных нарушениях весогабаритных параметров по ходу движения, а также информирование о площадках отдыха, или объектах дорожного сервиса, где водители смогут устранить нарушение и продолжить дальнейшее движение.

В проекте закона также прописан регламент перемещения нарушителей на специализированную стоянку и условия возврата автомобиля.

Система весогабаритного контроля позволяет автоматически взвешивать грузовик прямо на дороге во время движения. Дорожные весы и комплексы фото- и видеофиксации будут выявлять нарушителей без участия сотрудников Госавтоинспекции и Ространснадзора - по аналогии со штрафами за превышение скорости.

Росавтодор в пилотном режиме запустил систему с 1 октября 2016 года в Вологодской области. Система весогабаритного контроля должна заработать не позднее 2020 года. На федеральных трассах предполагается развернуть до 400 пунктов весового контроля, автоматические весы охватят всю сеть из расчета на каждые 100-150 км. Стоимость создания пункта контроля зависит от категории дороги и варьируется от 23 млн до 48 млн рублей.