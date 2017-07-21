Контейнерооборот порта Роттердам в I полугодии вырос на 9%

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РОТТЕРДАМ, 21 июля. /ТАСС/. Контейнерооборот крупнейшего порта Европы Роттердама за первые шесть месяцев 2017 года вырос на 9,3% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 6,7 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), следует из сообщения порта. Объемы на фидерных линиях выросли на 22,6%, на магистральных сервисах - на 6,3%.
Согласно отчету порта, опережающий среднерыночные темпы рост оборота позволил порту нарастить долю на рынке портовой перевалки северной Европы до 30,9% по сравнению с 29% годом ранее.
Порт объяснил такую динамику увеличением производительности двух терминалов нового глубоководного района порта Maasvlakte 2. Для сравнения, прирост объемов перевалки через порт Антверпен - основного конкурента Роттердама - замедлился в первом полугодии до 1,9%, и он заявил о необходимости расширения, чтобы обеспечить дальнейший рост в условиях увеличения размера заходящих в порт судов.
В общей сложности Роттердам перевалил в первом полугодии 238 млн тонн грузов, что на 3,9% больше, чем годом ранее. Навалочные грузы, на которые приходится 18% от совокупного грузооборота, выросли на 5,2%, до 41,3 млн тонн. Объемы перевалки руды и лома увеличились на 1,9%, угля - на 9,8%, сельскохозяйственных грузов - на 7,7%.
В сегменте наливных грузов объемы перевалки сырой нефти выросли на 9%, до рекордных 54,9 млн тонн, на фоне сохраняющейся низкой цены на нефть. Оборот нефтепродуктов сократился на 8,5% в результате резкого снижения объемов перевалки российских нефтепродуктов. В отчете Администрации порта сокращение экспорта российских нефтепродуктов объясняется эффектом от введения Россией таможенной субсидии с целью стимулировать переработку нефти, а следовательно, модернизацию НПЗ. Модернизация в свою очередь привела к сокращению объемов переработки. На российские нефтепродукты, которые через Роттердам поставляются в Сингапур, приходится более четверти от совокупной перевалки нефтепродуктов в порту.
Выручка порта в первом полугодии составила 342 млн долларов, что на 2,5% больше, чем годом ранее, совокупные операционные расходы выросли на 7,3%, до 119,8 млн долларов