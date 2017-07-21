"АльфаСтрахование" и "Согаз" застраховали воздушный парк группы "Аэрофлот" на $14 млрд

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "АльфаСтрахование" и "Согаз" застраховали авиапарк группы "Аэрофлот" и ответственность авиаперевозчиков на сумму более $14 млрд, сообщает пресс- служба "АльфаСтрахования".
Всего будет застраховано более 300 самолетов "Аэрофлота" и его дочерних предприятий, в частности, Airbus, Boeing, Bombardier и Sukhoi SuperJet, отмечают в пресс-службе страховой компании.
При этом договоры страхования рисков авиаперевозчиков будут заключаться на условиях сострахования. Ответственность между "АльфаСтрахованием" и "Согазом" будет распределяться поровну, подчеркивается в сообщении.
В 2016 году "АльфаСтрахование" и "Согаз" застраховали воздушный парк "Аэрофлота" и его дочерних компаний на общую сумму $11,3 млрд. Всего было застраховано 252 самолета авиастроительных компаний Boeing, Airbus, Bombardier и Sukhoi SuperJet.
В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". Контрольный пакет акций "Аэрофлота" (51,17%) принадлежит государству в лице Росимущества. Дочка "Аэрофлота" - "Аэрофлот-финанс" - владеет пакетом квазиказначейских бумаг в размере 4,47%, Ростех - 3,26% акций.