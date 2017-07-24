Новый терминал аэропорта Храброво в Калининграде в субботу начнет принимать пассажиров

КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Новый терминал международного аэропорта Храброво в Калининграде примет первых пассажиров 29 июля, сообщила ТАСС помощник генерального директора аэропорта Наталья Грицун.

"Первая очередь нового аэровокзального комплекса получила заключение Ростехнадзора о соответствии здания нового пассажирского терминала требованиям технических регламентов и проектной документации, и в субботу начнет принимать первых пассажиров", - сказал она.

По информации Грицун, с 11:00 по местному времени (12:00 мск) пассажирский терминал заработает на обслуживание прилетающих пассажиров внутренних воздушных линий. Первыми планируется встретить пассажиров рейса авиакомпании "Аэрофлот" SU1002 из Москвы (Шереметьево), его прибытие в Храброво ожидается согласно расписанию - в 11:25.

"Начиная с этого времени все прибывающие рейсы внутренних воздушных линий будут постепенно переводиться в новую часть терминала. А после того, как будет организована работа таможенной и пограничной служб, заработает и зона международных рейсов", - отметила представитель аэропорта Храброво.

Как ранее сообщалось, новая часть пассажирского терминала площадью 27 тыс. кв метров имеет три этажа и цокольные помещения. В терминале - три ленты выдачи багажа (две - на внутренние воздушные линии, одна - на международные), установлены лифты и эскалаторы, имеется большая застекленная концессионная зона, в которой разместятся различные кафе и магазины. Все помещения соответствуют требованиям безбарьерной среды и позволяют комфортно передвигаться людям с ограниченными физическими возможностями.

Реконструкция здания пассажирского терминала аэропорта Храброво, вторая очередь которого должна быть сдана в эксплуатацию в марте 2018 года, ведется полностью за средства собственника - компании "Новапорт", генеральным подрядчиком выполнения работ по реконструкции объекта является компания "Еврогруп".

Об аэропорте

Храброво - международный аэропорт Калининграда, связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Екатеринбург, Анапа, Краснодар, Архангельск, Мурманск, Минск, Гродно, Брест, Гомель, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталия, Барселона.

Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 1,57 млн пассажиров. За первое полугодие прирост пассажиропотока составил более 10%, на внутренних и международных линиях обслужено более 973 тыс. человек.

На 2017 год для аэропорта "Храброво" продлен режим "открытого неба" с пятой степенью "свободы воздуха".

О реконструкции ВПП

Помимо аэровокзального комплекса, масштабной реконструкции подвергнута и взлетно-посадочная полоса. По информации правительства Калининградской области, работы на этом аэропортовом объекте ведутся "без отставаний от графика". Речь идет, в частности, об удлинении ВПП с 2500 метров до 3300 метров, что позволит принимать все типы воздушных судов, а также строительстве участка магистральной и скоростной рулежных дорожек.

Реконструкция ведется на средства федерального бюджета, подрядчиком выступает московская компания "Центродорстой". Работы будут завершены к ЧМ-2018.