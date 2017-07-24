Новый терминал аэропорта Храброво в Калининграде в субботу начнет принимать пассажиров

В Бурятии и Забайкалье стартовала масштабная внезапная проверка воинских подразделенийАрмия и ОПК 24 июля, 11:28
Колобков: россияне имеют явные перспективы в командных соревнованиях на ЧМ по фехтованиюСпорт 24 июля, 11:26
Минздрав: запрет на продажу алкоголя в мелкой таре может стать полезной меройОбщество 24 июля, 11:24
В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кгНовости Урала 24 июля, 11:24
Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млнКультура 24 июля, 11:16
Из Одинцова на Итуруп: почему молодые учителя едут работать на край землиВ стране 24 июля, 11:00
Россиянин Каменский завоевал бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки c 50 мСпорт 24 июля, 10:53
В лесах Сибири появились новые очаги лесных пожаров из-за грозСибирь 24 июля, 10:30
КДК РФС рассмотрит инцидент с появлением фаната "Спартака" на поле перед игрой с "Уфой"Спорт 24 июля, 10:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 24 июля. /ТАСС/. Новый терминал международного аэропорта Храброво в Калининграде примет первых пассажиров 29 июля, сообщила ТАСС помощник генерального директора аэропорта Наталья Грицун.
"Первая очередь нового аэровокзального комплекса получила заключение Ростехнадзора о соответствии здания нового пассажирского терминала требованиям технических регламентов и проектной документации, и в субботу начнет принимать первых пассажиров", - сказал она.
По информации Грицун, с 11:00 по местному времени (12:00 мск) пассажирский терминал заработает на обслуживание прилетающих пассажиров внутренних воздушных линий. Первыми планируется встретить пассажиров рейса авиакомпании "Аэрофлот" SU1002 из Москвы (Шереметьево), его прибытие в Храброво ожидается согласно расписанию - в 11:25.
"Начиная с этого времени все прибывающие рейсы внутренних воздушных линий будут постепенно переводиться в новую часть терминала. А после того, как будет организована работа таможенной и пограничной служб, заработает и зона международных рейсов", - отметила представитель аэропорта Храброво.
Как ранее сообщалось, новая часть пассажирского терминала площадью 27 тыс. кв метров имеет три этажа и цокольные помещения. В терминале - три ленты выдачи багажа (две - на внутренние воздушные линии, одна - на международные), установлены лифты и эскалаторы, имеется большая застекленная концессионная зона, в которой разместятся различные кафе и магазины. Все помещения соответствуют требованиям безбарьерной среды и позволяют комфортно передвигаться людям с ограниченными физическими возможностями.
Реконструкция здания пассажирского терминала аэропорта Храброво, вторая очередь которого должна быть сдана в эксплуатацию в марте 2018 года, ведется полностью за средства собственника - компании "Новапорт", генеральным подрядчиком выполнения работ по реконструкции объекта является компания "Еврогруп".
Храброво - международный аэропорт Калининграда, связан регулярными воздушными сообщениями с городами Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Екатеринбург, Анапа, Краснодар, Архангельск, Мурманск, Минск, Гродно, Брест, Гомель, Витебск, Ташкент, Варшава, Анталия, Барселона.
Пассажиропоток аэропорта в 2016 году превысил 1,57 млн пассажиров. За первое полугодие прирост пассажиропотока составил более 10%, на внутренних и международных линиях обслужено более 973 тыс. человек.
На 2017 год для аэропорта "Храброво" продлен режим "открытого неба" с пятой степенью "свободы воздуха".
Помимо аэровокзального комплекса, масштабной реконструкции подвергнута и взлетно-посадочная полоса. По информации правительства Калининградской области, работы на этом аэропортовом объекте ведутся "без отставаний от графика". Речь идет, в частности, об удлинении ВПП с 2500 метров до 3300 метров, что позволит принимать все типы воздушных судов, а также строительстве участка магистральной и скоростной рулежных дорожек.
Реконструкция ведется на средства федерального бюджета, подрядчиком выступает московская компания "Центродорстой". Работы будут завершены к ЧМ-2018.