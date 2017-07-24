РФ в июне стала крупнейшим поставщиком нефти КНР, увеличив экспорт на 27% - до 5,2 млн т

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ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Россия в июне стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Как говорится в опубликованном в понедельник докладе Главного таможенного управления КНР, РФ нарастила поставки на 27% в годовом выражении до 5,22 млн тонн.
По данным ведомства, вторым крупным поставщиком этого вида топлива стала Ангола: ее экспорт нефти в КНР вырос на 10,6%, до 4,11 млн тонн.
Поставки из Саудовской Аравии снизились на 16%, до 3,85 млн тонн, импорт нефти из Ирана сократился на 34%, до 2,12 млн тонн.