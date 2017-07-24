"Трансконтейнер" в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2 раза - до 2,8 млрд руб.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в январе-июне 2017 г. выросла более чем в 2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее и составила 2,751 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 30,1% и составила 30,45 млрд руб. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 29,2% в годовом выражении и составила 12,362 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос на 65,8% - до 5,18 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 41,9% против 32,7% годом ранее.

По состоянию на 30 июня 2017 г. активы компании составили 52,408 млрд руб., долг - 7,716 млрд руб. По сравнению с началом года чистый долг "Трансконтейнера" сократился почти на 60% - до 2,352 млрд руб.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.