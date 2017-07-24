Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Трансконтейнер" в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ в 2 раза - до 2,8 млрд руб.

Экономика и бизнес Транспорт
24 июля, 10:45 UTC+3 МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 30,1% и составила 30,45 млрд руб.

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Трансконтейнер" по российским стандартам бухучета (РСБУ) в январе-июне 2017 г. выросла более чем в 2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода годом ранее и составила 2,751 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 30,1% и составила 30,45 млрд руб. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, выросла на 29,2% в годовом выражении и составила 12,362 млрд руб.

Показатель EBITDA вырос на 65,8% - до 5,18 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 41,9% против 32,7% годом ранее.

По состоянию на 30 июня 2017 г. активы компании составили 52,408 млрд руб., долг - 7,716 млрд руб. По сравнению с началом года чистый долг "Трансконтейнера" сократился почти на 60% - до 2,352 млрд руб.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
3
В Москве погиб сотрудник ФСИН после падения из окна 17-го этажа здания Минюста
4
В Свердловской области поймали самого крупного в истории региона толстолобика весом 42 кг
5
Олимпийский чемпион Майкл Фелпс проиграл заплыв белой акуле
6
Глава Роспотребнадзора назвала города-лидеры по распространению ВИЧ
7
Новый фильм Бессона собрал за премьерную неделю в США $17 млн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама