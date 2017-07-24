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Арки Крымского моста готовы на 90%

Экономика и бизнес Транспорт
24 июля, 11:39 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 24, июля. /ТАСС

Строители рассчитывают выполнить основные работы по установке арок до наступления осенних штормов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Арочные пролетные строения - самые габаритные элементы Крымского моста, который свяжет полуостров с материковой Россией, - готовы на 90%. Об этом в понедельник сообщает информационный центр "Крымский мост".

"Готовность обеих арок (автомобильной и железнодорожной - прим. ТАСС) составляет более 90%", - говорится в сообщении. Согласно проекту, арочные пролеты будут поочередно перевезены и смонтированы на фарватерные опоры - сначала по железнодорожной части, затем - по автодорожной.

По данным инфоцентра, строители приступили к устройству верхней части фарватерных опор железнодорожной части моста, кроме того, они "готовятся к монтажу ригелей (опорных балок - прим. ТАСС) на автодорожном направлении" транспортного перехода.

"Фарватерные опоры - самые большие опоры Крымского моста. Каждая состоит из свайного фундамента, монолитной плиты - ростверка, на котором установлены стойки с ригелями. В основание каждой из опор на глубину более 60 метров погружено по 95 трубчатых свай диаметром 1420 мм с толщиной стенки до 40 мм", - рассказали в инфоцентре.

Тела фарватерных опор разные под автодорожную и железнодорожную части: железобетонные - под автодорогу и со стальным сердечником - под железную дорогу. Такие различия обусловлены отличающимися проектными нагрузками на опоры, которые примут на себя арочные пролеты Крымского моста, уточняется в сообщении.

"Стройка века"

Крымский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Строительно- монтажные работы на объекте начались в феврале 2016 года. Общая стоимость проекта оценивается в 228 млрд рублей. Его протяженность - 19 километров.

Подготовка к операции по перевозке и монтажу арочных пролетов Крымского моста идет согласно графику. Строители рассчитывают выполнить основные работы по установке арок до наступления осенних штормов.

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