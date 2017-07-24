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Пассажиропоток российских авиакомпаний за 6 месяцев вырос на 21,5%

Экономика и бизнес Транспорт
24 июля, 12:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля /ТАСС

Объем международных перевозок, которые считаются наиболее прибыльными, вырос в первом полугодии на 37,6%

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© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,5%, до 46,2 млн человек, следует из данных Росавиации.

Объем международных перевозок, которые считаются наиболее прибыльными, вырос в первом полугодии на 37,6%, до 18,4 млн человек, объем внутренних перевозок возрос на 12,7%, до 27,8 млн человек.

Пассажиропоток пяти крупнейших пяти авиакомпаний - "Аэрофлота", "России", "Сибири", "Уральских авиалиний" и UTair увеличился за шесть месяцев на 19,1%, до 31, 2 млн человек (или 67,5% от общего пассажиропотока 35 крупнейших компаний, занимающих более 99% рынка).

Пассажиропоток "Аэрофлота" составил 15,2 млн человек (рост на 13,5%), "России" - 4,9 млн пассажиров (+66,9%), "Сибири" - 4,4 млн пассажиров (+2,4%), "Уральских авиалиний" - 3,3 млн пассажиров (24,9%), UTair - 3,2 млн пассажиров (+15,9%).

Общий пассажиропоток в июне 2017 года достиг 10,4 млн человек (рост по отношению к июню 2016 года на 20,2%). Международные перевозки показали рост на 43,4%, до 4,4 млн человек, внутренние выросли на 7,4% - до 6 млн человек.

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