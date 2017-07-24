ФГК в I полугодии 2017 года увеличила погрузку бумаги в крытых вагонах на 17%

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК, дочерняя компания ОАО "РЖД") в первом полугодии увеличило объем погрузки бумаги в крытых вагонах на 17% к уровню аналогичного периода прошлого года - до 320 тыс. тонн, сообщается на сайте компании.
Рост перевозок бумаги отмечен со станций Октябрьской, Северной, Горьковской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Восточно-Сибирской железных дорог.
АО "Федеральная грузовая компания" является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основным видом деятельности компании является предоставление собственного подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Объем погрузки в 2016 г. составил 187 млн т (рост на 13% к 2015 г.).