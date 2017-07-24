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Дноуглубительные работы в устьях арктических рек Якутии проведены лишь на 15%

Экономика и бизнес Транспорт
24 июля, 15:16 UTC+3 /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Недостаточное проведение дноуглубительных работ может негативно сказаться на выполнении планов северного завоза

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ЯКУТСК, 24 июля. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Недостаточность дноуглубительных работ в устьях арктических рек Якутии может сказаться на выполнении плана северного завоза этого года, на данный момент выполнено лишь на 15% работ, в то время как арктическая навигация должна начаться уже с 1 августа. Об этом в понедельник ТАСС сообщил зампредседателя Госкомобеспечения республики Виталий Чикачев.

"Полномасштабному проведению дноуглубительных работ на барах (песчаные отмели в устьях рек - прим. ТАСС) арктических рек Якутии мешают льды, поэтому работы пока приостановлены. По факту выполнено 10-15% от общего объема работ. Недостаточное проведение дноуглубительных работ может негативно сказаться на выполнении планов северного завоза. Арктические районы недополучат весь объем необходимых грузов перед зимой", - сказал он.

Так, общий объем дноуглубительных работ на барах четырех крупных арктических рек после корректировки составляет в этом году 150 тыс. тонн. Ранее планировалось провести дноуглубительные работы общим объемом 300 тыс. тонн. "До прошлой недели на дноуглубительных работах были задействованы два земснаряда, но сейчас их работа приостановлена", - уточнил Чикачев.

Для принятия оперативных решений на следующей неделе в арктические районы Якутии отправится рабочая группа и на месте будет координировать работы по дноуглублению бара рек. Всего в арктическую навигацию в этом году планируется перевезти 415 тыс. тонн, при этом наибольший объем грузов приходится на реку Яна - 152 тыс. тонн.

В правительстве Якутии ставится вопрос комплексного научного изучения русла арктических рек. "Для инфраструктурного обеспечения северного завоза необходимо проведение комплексных научно-исследовательских работ по руслам рек. С каждым годом состояние внутренних водных путей ухудшается, что связано с сокращением объемов дноуглубительных и русловыпрямительных работ - за 25 лет сократилось в 6 раз. Так, в 1980 году были проведены дноуглубительные работы объемом 12 млн 301 тыс. куб. м, а план на 2017 год составляет всего 2 млн 677 тыс. куб. м по всем рекам. Поэтому ежегодно наблюдается обмеление в верховьях и средней части реки Лена, на баровых участках северных рек Яна и Индигирка", - сказал ТАСС председатель Госкомобеспечения республики Юрий Зайцев.

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