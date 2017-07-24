Основные работы на новой ВПП аэропорта Улан-Удэ завершатся к ноябрю

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Специалисты завершат основные строительно-монтажные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту Байкал (г. Улан-Удэ, Бурятия) к ноябрю 2017 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель генерального директора по строительству аэродромной сети ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" Минобороны России Игорь Кондрашов.

В апреле министр транспорта РФ Максим Соколов после осмотра объекта констатировал отставание от графика на три месяца, позже строители заявили о том, что отставание устранено.

"На сегодня все сроки работ выдерживаются. К 1 ноября 2017 года планируем завершить основные строительно-монтажные работы, к началу 2018 года приступим к монтажу радиотехнического оборудования и проведению летных испытаний", - сказал Кондрашов.

Сейчас, по словам Кондрашова, специалисты продолжают работу в две смены: выполняются работы по устройству грунтовых сопряжений, водоотводных лотков, водосточно-дренажной системы, укладывается марочный бетон - верхний слой будущей ВПП. Всего на объекте задействовано свыше 500 человек и 170 единиц техники.

Строительство новой ВПП стоимостью 3,9 млрд рублей началось в конце 2016 года, полностью готовой она должна быть к началу туристического сезона 2018 года.

Длина полосы составит 3,4 км, ширина - 45 метров, такие параметры позволят аэропорту Улан-Удэ принимать практически любые воздушные суда, в том числе самолеты Airbus А321-200 (89,4 т), Boeing 737-900ER (85,4 т) и Boeing 767-300 (159,7 т).

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его пассажиропоток ежегодно составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.