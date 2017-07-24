Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Основные работы на новой ВПП аэропорта Улан-Удэ завершатся к ноябрю

Экономика и бизнес Транспорт
24 июля, 15:07 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Строительство новой ВПП стоимостью 3,9 млрд рублей началось в конце 2016 года, полностью готовой она должна быть к началу туристического сезона 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Специалисты завершат основные строительно-монтажные работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы (ВПП) в международном аэропорту Байкал (г. Улан-Удэ, Бурятия) к ноябрю 2017 года. Об этом сообщил в понедельник журналистам заместитель генерального директора по строительству аэродромной сети ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов" Минобороны России Игорь Кондрашов.

В апреле министр транспорта РФ Максим Соколов после осмотра объекта констатировал отставание от графика на три месяца, позже строители заявили о том, что отставание устранено.

"На сегодня все сроки работ выдерживаются. К 1 ноября 2017 года планируем завершить основные строительно-монтажные работы, к началу 2018 года приступим к монтажу радиотехнического оборудования и проведению летных испытаний", - сказал Кондрашов.

Сейчас, по словам Кондрашова, специалисты продолжают работу в две смены: выполняются работы по устройству грунтовых сопряжений, водоотводных лотков, водосточно-дренажной системы, укладывается марочный бетон - верхний слой будущей ВПП. Всего на объекте задействовано свыше 500 человек и 170 единиц техники.

Строительство новой ВПП стоимостью 3,9 млрд рублей началось в конце 2016 года, полностью готовой она должна быть к началу туристического сезона 2018 года.

Длина полосы составит 3,4 км, ширина - 45 метров, такие параметры позволят аэропорту Улан-Удэ принимать практически любые воздушные суда, в том числе самолеты Airbus А321-200 (89,4 т), Boeing 737-900ER (85,4 т) и Boeing 767-300 (159,7 т).

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Его пассажиропоток ежегодно составляет около 300 тыс. человек. Одним из преимуществ аэропорта является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Атамбаев: Киргизии угрожали ракетными ударами из-за авиабазы ВВС США
2
Песков: РФ меняет конфигурацию Вооруженных сил на своей территории так, как ей нужно
3
Неизвестный с бензопилой ранил пять человек в Швейцарии
4
FT: ЕС может рассмотреть ответные меры на антироссийские санкции США
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Никита Михалков: у меня нет никаких политических амбиций
7
Reuters: ФРГ предложила расширить санкции против РФ из-за турбин Siemens
Темы дня
Новости партнеров
Реклама