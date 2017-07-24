"Трансконтейнер" увеличил объем перевезенных грузов из Китая в Екатеринбург на 55%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" в первом полугодии 2017 года увеличило объем перевезенных грузов из Китая в Екатеринбург через Забайкальск на 55% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, до 1,47 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), сообщает пресс-служба компании.

"Для запуска ускоренного контейнерного поезда из Китая через Забайкальск, назначением в города Уральского федерального округа, ПАО "Трансконтейнер" была проделана работа по оптимизации логистических процессов и привлечению грузопотоков с альтернативных видов транспорта и маршрутов, после чего стала возможной консолидация грузов в одном пункте отправления", - говорится в сообщении.

С июня 2017 года отправки осуществляются ускоренными контейнерными поездами из города Чанчунь, куда прибывают грузы из портов Нинбо, Шанхай, Гуанчжоу и Циндао. Основная номенклатура грузов - товары народного потребления, бытовая техника, сувениры и резинотехнические изделия. Транзитное время в пути следования составляет 12 суток.

Следующая отправка запланирована на последнюю неделю июля, отмечается в сообщении.

"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 25,07%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15,22%.

Акции "Трансконтейнера" торгуются на Московской бирже, депозитарные расписки на акции компании - на Лондонской фондовой бирже.