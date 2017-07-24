CRRC Qingdao Sifang создал прототип монорельсового поезда

ЦИНДАО, 24 июля. /ТАСС/. Китайский производитель вагонов CRRC Qingdao Sifang создал прототипа монорельсового поезда, предназначенного для движения со скоростью до 70 км в час, сообщает Xinhua со ссылкой на заявление компании.

Поезд оборудован двигателем с постоянными магнитами. Состав может иметь три или пять вагонов и вмещать 300 и 510 пассажиров соответственно.

Поезд сможет подниматься на высоту до 100 метров на участке протяженностью 1 тыс. метров.

Отмечается, что система монорельса подходит для туристических районов, гористой местности и районов с плотной городской застройкой.

CRRC Qingdao Sifang реализует первый в Китае проект по строительству системы монорельсового транспорта в городе Ханьчэн в провинции Шэньси. Строительство линии протяженностью 55 км началось в ноябре прошлого года. Линия пройдет над центральными районами города с исторической застройкой.