Российские авиакомпании в I полугодии увеличили грузооборот на 22,4%, до 3,6 млрд т-км

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Авиакомпании России по итогам января-июня 2017 года увеличили грузооборот на 22,4% относительно аналогичного периода прошлого года, до 3,63 млрд тонно-км. Объем перевозки грузов и почты составил 531,74 тыс. тонн (+21,7%). Процент коммерческой загрузки вырос на 3 пр.п., до 68,2%, сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация).

Лидирующие позиции по перевозке почты и грузов, а также грузообороту в январе-июне 2017 года занимает группа компаний "Волга-Днепр", совокупный грузооборот которой составил 2,8 млрд тонно-км (+18,6%). Перевозка грузов и почты группой в отчетном периоде выросла на 17,4%, до 298,14 тыс. тонн. Авиакомпанией "ЭйрБриджКарго" перевезено 272,84 тыс. тонн (+15,8%), грузооборот составил 2,7 млрд тонно-км (+18,5%).

ГК "Аэрофлот" увеличила перевозку грузов примерно на 46,6%, до 122,22 тыс. тонн, грузооборот составил 553,84 млн тонно-км (+50,8%). Материнской компанией "Аэрофлот" за отчетный период перевезено 104,2 тыс. тонн (+40,4%).

Совокупный объем перевозки грузов и почты авиакомпаниями "Сибирь" и "Глобус" (входят в группу компаний S7 Group) составил 25,76 тыс. тонн (рост к январю- июню 2016 года - 16,6%), грузооборот составил 64,89 млн тонно-км (+9,7%).

Доля перевозки грузов группой компаний "Волга-Днепр" составила 56,1%, "Аэрофлот" - 23%, группой S7 Group - 4,8% совокупного объема.

По итогам 2016 года грузооборот гражданской авиации РФ достиг 6,58 млрд тонно-км, перевозка грузов и почты - 0,98 млн тонн.