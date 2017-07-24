Порт Хельсинки в I полугодии увеличил перевалку грузов на 11%, до 6,9 млн тонн

ХЕЛЬСИНКИ, 24 июля. /ТАСС/. Грузооборот порта Хельсинки (Финляндия) в январе-июне 2017 года вырос на 11% относительно аналогичного периода прошлого года, до 6,93 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.

Объем перевалки навалочных грузов вырос на 15,1%, до 935,82 тыс. тонн. Перевалка генеральных грузов за отчетный период составила 5,89 млн тонн (+10,5%). В том числе импорт генеральных грузов составил 2,77 млн тонн (+9,2%), экспорт - 3,13 млн тонн (+11,6%). Перевалка прочих грузов увеличилась на 5,4%, до 96,26 тыс. тонн. Контейнерооборот порта в январе-июне достиг 237,73 тыс. TEU, что выше аналогичного периода прошлого года на 3,2%. Грузовиков и трейлеров перевалено через аппарели порта 282,83 тыс. единиц (+8,5%). Линейные перевозки пассажиров выросли на 2,5%, до 5,42 млн человек.

Грузооборот порта в июне текущего года вырос на 6%, до 1,09 млн тонн. Перевалка генеральных грузов достигла 0,92 млн тонн (+10,7%), навалочных - 0,15 млн тонн (-23%).

Порт Хельсинки (Финляндия) - международный порт, регулярное морское сообщение которого налажено с портами Северного и Балтийского морей, а также с крупными портовыми городами всех стран Европы. Грузооборот в 2016 году составил 11,62 млн тонн грузов, контейнерооборот - 451,27 тыс. TEU.