"Ростерминалуголь" отгрузил на экспорт 13 млн тонн угля с начала года

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УСТЬ-ЛУГА, 25 июля./ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленобласть) с начала года отгрузило на экспорт 13 млн тонн угля. В прошлом году 13-миллионная тонна была погружена в конце сентября, сообщает пресс-служба компании.
"13-миллионная тонна угля вошла в судовую партию балкера Navios Gemini S (тип Panamax), который взял на борт более 66,1 тыс. тонн энергетического угля - 906 вагонов (670 из которых - инновационные). В данный момент судно, которое стало 24-м за месяц и 191-м с начала 2017 года, следует в Турцию", - говорится в сообщении.
АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания".
По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России. В 2017 году компания планирует увеличить перевалку на 16%, до 21 млн тонн.