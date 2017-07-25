Грузооборот портового комплекса Щецин и Свиноуйсьце в I полугодии вырос на 7%

ЩЕЦИН, 25 июля. /ТАСС/. Грузооборот порта Щецин-Свиноуйсьце (Польша) по итогам января-июня 2017 года вырос на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 12,55 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.

Перевалка генеральных грузов за отчетный период увеличилась на 2,7%, до 6,36 млн тонн, руды - на 43,8%, до 1,25 млн тонн, древесины - на 42,6%, до 0,01 млн тонн. Нефти и нефтепродуктов в январе-июне перевалено на 89,8% больше - 1,75 млн тонн. Перевалка угля сократилась на 32,5%, до 0,87 млн тонн, зерновых - на 15,8%, до 0,8 млн тонн. Прочих грузов перевалено 1,5 млн тонн (+0,5%).

Контейнерооборот в январе-июне увеличился на 7,3%, до 42,9 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Щецин-Свиноуйсьце - портовый комплекс Польши; расположен в южной части Балтийского моря, состоит из двух частей: порта Щецин, на реке Одра, в 67 км от моря, и порта Свиноуйсьце, расположенного на выходе из Щецинского залива. Порт Щецин недоступен для крупнотоннажных судов из-за ограниченных глубин, является пунктом перевалки транзитных морских грузов, следующих из внутренних районов страны, а также из Чехии и Венгрии. Частичная догрузка или разгрузка судов, следующих в Щецин и из него, производится в Свиноуйсьце.

По итогам 2016 года грузооборот порта составил 24,11 млн тонн.