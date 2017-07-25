Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузооборот портового комплекса Щецин и Свиноуйсьце в I полугодии вырос на 7%

Экономика и бизнес Транспорт
25 июля, 11:26 UTC+3

Контейнерооборот в январе-июне увеличился на 7,3%, до 42,9 тыс. TEU

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЩЕЦИН, 25 июля. /ТАСС/. Грузооборот порта Щецин-Свиноуйсьце (Польша) по итогам января-июня 2017 года вырос на 7% относительно аналогичного периода прошлого года, до 12,55 млн тонн, сообщает пресс-служба порта.

Перевалка генеральных грузов за отчетный период увеличилась на 2,7%, до 6,36 млн тонн, руды - на 43,8%, до 1,25 млн тонн, древесины - на 42,6%, до 0,01 млн тонн. Нефти и нефтепродуктов в январе-июне перевалено на 89,8% больше - 1,75 млн тонн. Перевалка угля сократилась на 32,5%, до 0,87 млн тонн, зерновых - на 15,8%, до 0,8 млн тонн. Прочих грузов перевалено 1,5 млн тонн (+0,5%).

Контейнерооборот в январе-июне увеличился на 7,3%, до 42,9 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера).

Щецин-Свиноуйсьце - портовый комплекс Польши; расположен в южной части Балтийского моря, состоит из двух частей: порта Щецин, на реке Одра, в 67 км от моря, и порта Свиноуйсьце, расположенного на выходе из Щецинского залива. Порт Щецин недоступен для крупнотоннажных судов из-за ограниченных глубин, является пунктом перевалки транзитных морских грузов, следующих из внутренних районов страны, а также из Чехии и Венгрии. Частичная догрузка или разгрузка судов, следующих в Щецин и из него, производится в Свиноуйсьце.

По итогам 2016 года грузооборот порта составил 24,11 млн тонн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство Немцова
4
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
5
СМИ: США шантажируют Турцию, убеждая отказаться от покупки российских систем С-400
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама