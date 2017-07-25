Субсидированные авиаперевозки на Дальний Восток и обратно во II квартале выросли на 8,5%

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МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в апреле-июне увеличили перевозки пассажиров из европейской части России на Дальний Восток и обратно по субсидированной программе на 8,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 172 тыс. пассажиров. Общая сумма использованных субсидий составила 1 млрд руб., говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации).
Программа льготных авиаперевозок действует с 1 апреля по 31 октября 2017 года. На весь этот период уже продано билетов на сумму в 2,4 млрд рублей, отмечает Росавиация. Прошлогодняя аналогичная программа действовала в тех же числах.
Всего в федеральном бюджете на 2017 год на реализацию субсидируемых перевозок предусмотрено 2,95 млрд рублей.
Льготные полеты осуществляются по 57 маршрутам 10 авиакомпаниями. Среди них - "Аэрофлот", АК "Алроса", "Якутия", "Икар", "НордСтар", "Сибирь", UTair, "Уральские авиалинии", "ВИМ-АВИА" и "Северный ветер".