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Порт Антверпен инвестирует $10 млн в бразильский порт Аку

Экономика и бизнес Транспорт
25 июля, 13:08 UTC+3

Это глубоководный порт со специализированными терминалами по перевалке нефти, газа, навалочных грузов, контейнеров и генеральных грузов

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АНТВЕРПЕН, 25 июля. /ТАСС/. Порт Антверпен через свою дочернюю структуру Port of Antwerp International (PAI) намерен инвестировать $10 млн в строительство частного портового комплекса Porto do Acu в Сан-Жоау-да- Барре на севере штата Рио-де-Жанейро в Бразилии, следует из сообщения, опубликованного на сайте порта Антверпен.

В обосновании для этого решения администрация порта Антверпен сообщила, что ежегодный грузооборот между крупнейшей экономикой Латинской Америки и портом Антверпен превышает 6,4 млн тонн, что делает Бразилию шестым крупнейшим торговым партнером порта.

Порт Аку расположен в промышленном районе Бразилии. Это глубоководный порт со специализированными терминалами по перевалке нефти, газа, навалочных грузов, контейнеров и генеральных грузов. В заявлении подчеркивается, что Порт Аку идеально расположен для обслуживания торговли Бразилии с Европой, Америкой и Азией.

Строительство крупнейшего в Бразилии портового комплекса началось в 2007 году, а первые операции начались в 2014 году. Порт Аку имеет площадь 130 кв км, из которых 40 км являются природным заповедником. Потенциально причальная линия может быть продлена до 17 км, максимальные глубины составляют 25 метров.

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