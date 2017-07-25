Рост объемов перевалки терминалов DP WORLD по итогам I полугодия ускорился до 8,2%

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ДУБАЙ, 25 июля. /ТАСС/. Совокупный контейнерооборот терминалов в инвестиционном портфеле DP World по итогам первых шести месяцев года составил 34 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 8,2% больше чем годом ранее, сообщается в отчете оператора.
Без учета новых терминалов в турецком порту Яримка, канадском Сент-Джон, в порту Лимассол на Кипре и Бербера в Сомалиленд, годовой рост по итогам полугодия составил 7,7%. DPW отмечает, что темпы роста во втором квартале ускорились до 10,7% в годовом сопоставлении.
Комментируя итоги полугодия, глава DPW Султан Ахмед бин Сулайем отметил, что рост объемов в прошедшем квартале был обусловлен увеличением доли рынка в результате реорганизации глобальной системы альянсов перевозчиков с 1 апреля.
Наиболее динамично росли наименее значительные для оператора сегменты: терминалы в Америке и Австралии по итогам первого полугодия увеличили контейнерооборот на 12%, до 4,19 млн TEU.
В географическом сегменте бизнеса, охватывающем Европу, Ближний Восток и Африку, рост составил 9%, до 14,26 млн TEU.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе и на полуострове Индостан темпы роста были минимальными - 6,5%, до 15,5 млн TEU.
Базовый терминал DP в порту Джебель Али в ОАЭ в первом полугодии вырос на 4,3%, до 7,72 млн TEU.