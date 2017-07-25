Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Рост объемов перевалки терминалов DP WORLD по итогам I полугодия ускорился до 8,2%

Экономика и бизнес Транспорт
25 июля, 13:12 UTC+3

Базовый терминал DP в порту Джебель Али в ОАЭ в первом полугодии вырос на 4,3%, до 7,72 млн TEU

Поделиться
Материал из 1 страницы

ДУБАЙ, 25 июля. /ТАСС/. Совокупный контейнерооборот терминалов в инвестиционном портфеле DP World по итогам первых шести месяцев года составил 34 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 8,2% больше чем годом ранее, сообщается в отчете оператора.

Без учета новых терминалов в турецком порту Яримка, канадском Сент-Джон, в порту Лимассол на Кипре и Бербера в Сомалиленд, годовой рост по итогам полугодия составил 7,7%. DPW отмечает, что темпы роста во втором квартале ускорились до 10,7% в годовом сопоставлении.

Комментируя итоги полугодия, глава DPW Султан Ахмед бин Сулайем отметил, что рост объемов в прошедшем квартале был обусловлен увеличением доли рынка в результате реорганизации глобальной системы альянсов перевозчиков с 1 апреля.

Наиболее динамично росли наименее значительные для оператора сегменты: терминалы в Америке и Австралии по итогам первого полугодия увеличили контейнерооборот на 12%, до 4,19 млн TEU.

В географическом сегменте бизнеса, охватывающем Европу, Ближний Восток и Африку, рост составил 9%, до 14,26 млн TEU.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе и на полуострове Индостан темпы роста были минимальными - 6,5%, до 15,5 млн TEU.

Базовый терминал DP в порту Джебель Али в ОАЭ в первом полугодии вырос на 4,3%, до 7,72 млн TEU.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
4
Арки Крымского моста готовы на 90%
Первый в России катер из композитных материалов Pacifico Adventure 72
5
Резидент свободного порта Владивосток построил первый в РФ катер из композитных материалов
3
«Платон» не главное: проблемы дальнобойщиков оказались далеки от представлений СМИ
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
Под Тулой начался снос незаконно построенных цыганских домов
4
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
5
В "Ак Барсе" заявили, что контракт Зарипова с клубом не вступил в законную силу
6
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама