Один из причалов Магаданского морского торгового порта готов на 70%

Шляхтин: ближайший совет IAAF рассмотрит вопрос восстановления ВФЛАСпорт 25 июля, 14:55
ВФЛА попросит IAAF допустить к ЧМ тех атлетов, которые едва не выполнили нормативСпорт 25 июля, 14:53
Совфед одобрил закон об отмене бесплатного провоза багажа для авиапассажировЭкономика и бизнес 25 июля, 14:51
Колобков: российские легкоатлеты способны показать высокий результат на ЧМСпорт 25 июля, 14:51
Борзаковский: российские легкоатлеты на ЧМ могут завоевать шесть-семь медалейСпорт 25 июля, 14:45
Колобков рассчитывает, что еще несколько российских легкоатлетов получат допуск к ЧМСпорт 25 июля, 14:42
Библиотеки ИНИОН и Института научной и технической информации могут объединитьНаука 25 июля, 14:37
Легкоатлеты РФ могут воспользоваться помощью массажистов из других сборных на ЧМСпорт 25 июля, 14:36
"Медвешчак" не будет продлевать контракт с отстраненным за допинг хоккеистом СмитомСпорт 25 июля, 14:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МАГАДАН, 25 июля. /ТАСС/. Реконструкция одного из причалов порта Магадан, выполняемая в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", выполнена на 70%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Магаданской области по итогам совещания, которое провел заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
"Как стало известно на совещании, объем выполненных работ по реконструкции причала номер четыре уже составил 70%. Его завершат до 20 августа, после чего начнут восстанавливать соседний причал", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, первую сваю в основание новой причальной стенки в порту забили в морское дно в апреле 2017 года. "Это сложная и глобальная работа. Во-первых, мероприятия проводятся на обрывистом берегу очень глубокой бухты Нагаева. Во-вторых, тот металл, который мы используем для работ, в Магаданской области не производят. Почти всю технику и необходимые материалы доставляют морем, и я хотел бы пояснить, что только объем металлоконструкций стенки причала составляет 2890 тонн", - отметил руководитель строительства фирмы - подрядчика, ООО "Больверк ДВ" Вадим Кирьяков.
Губернатор Магаданской области Владимир Печеный напомнил, что на Колыме нет железнодорожного сообщения. Основные грузы для горнодобывающих предприятий и жителей региона доставляют по морю. В этой связи бесперебойная работа морских ворот территории важна для развития Магаданской области, ее жизнеобеспечения. На восстановление гидротехнических сооружений - двух причалов номер четыре и номер пять в морском порту Магадан - на 2017 год в федеральном бюджете предусмотрены 1,013 млрд рублей.
"Позитивную динамику мы можем зафиксировать по Магаданскому морскому торговому порту. Реконструкцию гидротехнических сооружений планируют закончить к концу этого года", - отметил Трутнев.