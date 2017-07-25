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Один из причалов Магаданского морского торгового порта готов на 70%

Экономика и бизнес Транспорт
25 июля, 14:52 UTC+3 МАГАДАН МАГАДАН 25, июля. /ТАСС

Основные грузы для горнодобывающих предприятий и жителей региона доставляют по морю

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МАГАДАН, 25 июля. /ТАСС/. Реконструкция одного из причалов порта Магадан, выполняемая в рамках ФЦП "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года", выполнена на 70%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Магаданской области по итогам совещания, которое провел заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Как стало известно на совещании, объем выполненных работ по реконструкции причала номер четыре уже составил 70%. Его завершат до 20 августа, после чего начнут восстанавливать соседний причал", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, первую сваю в основание новой причальной стенки в порту забили в морское дно в апреле 2017 года. "Это сложная и глобальная работа. Во-первых, мероприятия проводятся на обрывистом берегу очень глубокой бухты Нагаева. Во-вторых, тот металл, который мы используем для работ, в Магаданской области не производят. Почти всю технику и необходимые материалы доставляют морем, и я хотел бы пояснить, что только объем металлоконструкций стенки причала составляет 2890 тонн", - отметил руководитель строительства фирмы - подрядчика, ООО "Больверк ДВ" Вадим Кирьяков.

Губернатор Магаданской области Владимир Печеный напомнил, что на Колыме нет железнодорожного сообщения. Основные грузы для горнодобывающих предприятий и жителей региона доставляют по морю. В этой связи бесперебойная работа морских ворот территории важна для развития Магаданской области, ее жизнеобеспечения. На восстановление гидротехнических сооружений - двух причалов номер четыре и номер пять в морском порту Магадан - на 2017 год в федеральном бюджете предусмотрены 1,013 млрд рублей.

"Позитивную динамику мы можем зафиксировать по Магаданскому морскому торговому порту. Реконструкцию гидротехнических сооружений планируют закончить к концу этого года", - отметил Трутнев.

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