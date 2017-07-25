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В аэропорту Норильска завершили укладку бетона взлетно-посадочной полосы

Экономика и бизнес Транспорт
25 июля, 15:18 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 25, июля. /ТАСС

15 сентября аэродром должен получить сертификат соответствия и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

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КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Специалисты завершили укладку взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Норильска (Красноярский край), сообщили ТАСС в мэрии.

"Завершены работы по укладке бетона на 1020 м взлетно-посадочной полосы. Все бетонные работы на полосе выполнены в полном объеме. До середины сентября будет обустроена водоотводная система, межсезонный пандус для соединения полос, проведена установка светосигнального оборудования", - сообщили городские власти.

По данным мэрии, 15 сентября аэродром должен получить сертификат соответствия и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, с 18 сентября полеты из аэропорта смогут совершать большие самолеты типа Boeing.

Реконструкция норильского аэропорта Алыкель началась в 2016 году, на время работ самолетам была доступна полоса в 2,5 км, что позволило не ограничивать перевозки пассажиров и грузов. Однако в этом году работы ведутся на участке взлетно-посадочной полосы длиной более 1 км, воздушные суда типа Boeing в этих условиях приземляться не могут, поэтому их заменили самолетами малой авиации. Календарный период реконструкции полосы - с 1 июня по 15 сентября.

Работы будут вестись в течение трех летних сезонов, их планируется завершить в сентябре 2018 года. Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)", 9,6 млрд рублей на ее реализацию направил федеральный бюджет, 3 млрд рублей - компания "Норильский никель".

Норильск расположен за Северным полярным кругом, транспортное сообщение города с внешним миром осуществляется через авиаперевозки. Является самым северным городом в мире среди городов с населением более 100 тыс. человек (в Норильске живут около 180 тыс. жителей).

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