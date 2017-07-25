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ВМТП и порт Пусан намерены заключить соглашение о сотрудничестве

Экономика и бизнес Транспорт
25 июля, 15:13 UTC+3

"ВМТП" - одно из крупнейших предприятий Владивостока

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МОСКВА, 25 июля./ТАСС/. Мэр Пусана Со Бенсу предложил заключить соглашение о сотрудничестве между "Владивостокским морским торговым портом" (ВМТП, входит в транспортную группу Fesco) и портом Пусан, сообщает пресс-служба ВМТП по итогам рабочего визита южнокорейской делегации.

Во время визита Со Бенсу осмотрел терминалы порта и провел рабочую встречу с генеральным директором ВМТП Заирбеком Юсуповым. Стороны обсудили перспективы сотрудничества и дальнейшее развитие деловых отношений между транспортными и стивидорными компаниями России и Кореи.

Для разработки меморандума между портом Пусан и ВМТП стороны создадут рабочую группу, которая представить рекомендации по расширению сотрудничества между стивидорными компаниями. Соглашение позволит способствовать использованию мощностей двух портов основными грузоотправителями, грузополучателями, судовладельцами и перевозчиками России и Кореи, отмечается в сообщении.

"ВМТП" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. По итогам 2016 года грузооборот стивидорной компании составил 5,62 млн тонн, что на 11,5% выше результата 2015 года. Производственные мощности ВМТП расположены на 15 причалах порта Владивосток.

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