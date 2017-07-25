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Группа "Аэрофлот" в I полугодии увеличила перевозку пассажиров на 16,6%, до 23 млн

Экономика и бизнес Транспорт
25 июля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора"

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в январе-июне 2017 г. перевезла 23 млн пассажиров, что на 16,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирооборот группы в отчетном периоде увеличился на 18,8% по сравнению с I полугодием 2016 г., процент занятости пассажирских кресел вырос на 2 п.п. и составил 80,6%.

В июне группа "Аэрофлот" перевезла 4,7 млн пассажиров, что на 19,4% превышает результат июня 2016 г.

Как сообщалось ранее, авиакомпания "Аэрофлот" в I полугодии увеличила перевозку пассажиров на 13,5%, до 15,2 млн человек. В июне компания перевезла 2,9 млн пассажиров, что на 14,8% больше, чем годом ранее.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора".

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