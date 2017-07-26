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Нижегородские судостроители передали "Волготрансу" два танкера-химовоза

Экономика и бизнес Транспорт
26 июля, 10:47 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 25, июля. /ТАСС

Контракт на строительство был подписан заводом "Красное Сормово", ООО "Волготранс" и ЗАО "Госзнак-лизинг" в октябре 2015 года со сроком передачи заказчику в 2017 году

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Нижегородский завод "Красное Сормово" передал два танкера-химовоза проекта RST27 компании "Волготранс" в сроки, предусмотренные контрактными обязательствами, сообщили в пресс-службе судозавода.

"Со стапелей судостроительного предприятия химовозы сошли в марте и мае этого года. После успешного прохождения швартовых и ходовых испытаний переданы "Волготрансу": первый танкер 10 июля, а второй - 24 июля", - сообщили в пресс-службе.

Контракт на строительство был подписан заводом "Красное Сормово", ООО "Волготранс" и ЗАО "Госзнак-лизинг" в октябре 2015 года со сроком передачи заказчику в 2017 году.

Как сообщили в пресс-службе, сдачей химовозов завод "Красное Сормово" продолжил линейку самой многочисленной серии танкеров в истории отечественного судостроения, в числе которых уже более 20 судов, построенных на нижегородском заводе. Все они успешно эксплуатируются на реках России и других стран.

"Танкеры-химовозы проекта RST27 - самоходные суда "Волго-Дон макс" класса, предназначенные для смешанной (река-море) перевозки широкого спектра наливных грузов. Проект разработан специалистами "Морского инженерного бюро". Рабочее проектирование выполнено "Волго-Каспийским проектно-конструкторском бюро", - добавили в пресс-службе.

Завод "Красное Сормово" основан в 1849 году и входит в АО "Объединенная судостроительная компания", которая была создана в соответствии с указом президента РФ в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности.

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