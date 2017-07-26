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ФАС хочет уравнять плату за пользование инфраструктурой Желдорог Якутии" со средней по РЖД

Экономика и бизнес Транспорт
26 июля, 11:11 UTC+3

С 1995 года "Железные дороги Якутии" были выведены в отдельное акционерное общество, чтобы завершить строительство дороги Беркакит - Томмот - Якутск

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает установить для ОАО "РЖД" и "Железных дорог Якутии" единый инфраструктурный тариф, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на проект постановления, подготовленного службой.

С 1995 года "Железные дороги Якутии" были выведены в отдельное акционерное общество, чтобы завершить строительство дороги Беркакит - Томмот - Якутск. Сейчас протяженность железных дорог Якутии составляет около 800 км. Федеральная служба по тарифам (ФСТ) устанавливала тарифы для якутских железных дорог по фактическим затратам из-за суровых климатических условий, рассказывает гендиректор "Железных дорог Якутии" Василий Шимохин.

Установление единого инфраструктурного тарифа приведет к выпадающим доходам компании в размере до 70% от выручки (более 700 млн руб.), отмечает Шимохин. В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что Минэкономразвития и Минтранс предлагали сохранить особый порядок расчета тарифов, отмечают "Ведомости".

Примерный средний инфраструктурный тариф РЖД - около 0,6 рублей за перевозку тонны на километр. Источник в одной из компаний-грузоотправителей отмечает, что грузоотправители Якутии сейчас платят почти двойной тариф.

Перевозка в Якутии дороже, так как затраты формируются в условиях Севера, объясняет Шимохин. Выравнивание тарифов обернется для "Железных дорог Якутии" убытками, говорит он.

"При выручке более 1 млрд руб. выпадающие доходы составят 70%. В таких условиях даже уголь, погрузка которого показывает прирост, станет для нас убыточным", - приводит газета комментарий Шимохина.

По его словам, "Железные дороги Якутии" попросили РЖД и ФАС выработать механизм компенсации затрат компании перед выравниванием тарифов на инфраструктуру.

По данным "Железных дорог Якутии", за пять месяцев по линии Беркакит - Томмот было перевезено около 1,8 млн т грузов, что на 11,9% больше показателей аналогичного периода 2016 г.

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