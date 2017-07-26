Пассажиропоток электричек в Бурятии к концу 2017 года вырастет до 276 тыс. человек

УЛАН-УДЭ, 26 июля. /ТАСС/. Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) прогнозирует годовой рост количества пассажиров, пользующихся электричками в Бурятии, на 7 тыс. - до 276 тыс. человек, сообщили в пресс-службе магистрали.

За последнее время количество отправленных пассажиров выросло со 170 тыс. в 2015 году до 269 тысяч человек в 2016 году - благодаря увеличению количества электричек с 14 до 23 и снижению тарифов на пригородные перевозки.

"Согласно прогнозам, пассажиропоток достигнет к концу 2017 года 276 тыс. человек", - отметили в ВСЖД.

Рост ожидается в том числе за счет введения еще двух пригородных маршрутов. "В мае у нас были запущены два социально значимых пригородных маршрута на участках Улан-Удэ - Петровский Завод и Окусикан - Таксимо, - отметил временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов. - Вопросы обеспечения железнодорожных перевозок для населения в республике решены".

Кроме того, железнодорожники повышают качество транспортного обслуживания пассажиров. "Во всех билетных кассах обновлено контрольно-кассовое оборудование и терминалы. В Северобайкальске, Новом Уояне и Таксимо открыты новые пункты продаж билетов. В ближайших планах - создание мобильного приложения для пассажиров, пользующихся услугами проезда в электропоездах", - добавили в ВСЖД.

Движение электричек в Бурятии осуществляет Байкальская пригородная пассажирская компания. С 2013 года в регионе наблюдался кризис пригородных перевозок: пассажиропоток снизился (в том числе из-за высокой стоимости билетов - прим. ТАСС), из 24 маршрутов было снято 14, вместо них власти запустили автосообщение. В 2015 году электрички стали возвращать, постепенно удешевляя тариф: со 108 до 39 рублей за первые 10 км пути и с 1043 до 382 рублей за 200 км пути.