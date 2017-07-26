В приграничном с РФ Дарьяльском ущелье Грузии построят автотоннель

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Строительство автомобильного тоннеля, который должен обеспечить круглогодичное бесперебойное движение по Военно-Грузинской дороге (ВГД), началось в приграничном с Россией Дарьяльском ущелье Грузии. Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии в среду сообщило, что длина тоннеля, строящегося на пересечении Дарьяльского и Девдоракского ущелий, составит 2 км, ширина проездной части - 8,5 м. Проект стоимостью в 47 млн лари ($19,6 млн) финансируется из госбюджета страны, работы осуществляет департамент автомобильных дорог Грузии.

В последние годы в Дарьяльском ущелье несколько раз имели место разрушительные стихийные бедствия - сход оползня и селевые потоки, которые создавали опасность передвижению транспорта и на длительное время прекращали его. "Строительство тоннеля на пересечении двух ущелий - Дарьяли и Девдорак - позволит в любое время года обеспечивать бесперебойное движение на этом участке ВГД вблизи грузино-российской границы, что необходимо для сохранения транзитной функции Грузии", - отметили в министерстве.

Военно-Грузинская дорога является центральной автотрассой, связывающей Грузию и Россию, но она важна еще и тем, что ее для сообщения с РФ и обратно используют также автомашины и большегрузные трайлеры, следующие из Армении, Турции и ряда других стран, а для Армении ВГД является единственной автотрассой, по которой машины этой страны могут следовать через Грузию в РФ и обратно.