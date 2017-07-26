Власти ЯНАО объявили конкурс на модернизацию аэропорта Нового Уренгоя

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ТАСС, 26 июля. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) объявили конкурс на заключение концессионного соглашения по модернизации аэропорта Новый Уренгой - крупнейшего города региона. Реконструкцию планируется провести в ближайшие 3,5 года, сообщили в пресс-службе губернатора региона.
"Согласно условиям конкурса, частный инвестор должен будет построить новое здание аэровокзала, модернизировать взлетно-посадочную полосу, обеспечить аэропорт телескопическими трапами и предоставить пассажирам обслуживание на уровне международных стандартов. Обязательным условием для будущего инвестора является сохранение полного функционирования воздушной гавани в ходе проведения работ по реконструкции. Срок проведения реконструкции - ближайшие 3,5 года. Согласно условиям соглашения, объекты передаются в аренду инвестору на 30 лет, а затем - возвращаются в собственность округа", - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на реконструкцию аэропорта необходимо около 6 млрд рублей. После первого этапа модернизации его пропускная способность вырастет с 150-200 человек в час ныне до 800, а ВПП сможет принимать все типы среднемагистральных самолетов.
"Мы изучали и просчитывали разные варианты по проведению модернизации аэропорта и пришли к выводу, что государственно-частное партнерство, заключение концессионного соглашения - это, в данном случае, наиболее оптимальный выход. Округ при таком подходе сохраняет контроль над стратегически важным объектом и не испытывает единомоментного значительного роста нагрузки на бюджет. Интерес к участию в конкурсе уже проявили несколько крупных инвесторов, имеющих опыт работы в области управления аэропортами", - отметил заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Соглашение предусматривает и второй этап реконструкции аэропорта, в случае, если пассажиропоток достигнет показателя 1,45 млн человек в год. "На этом этапе предполагается создание международного терминала и реконструкция здания аэровокзального комплекса с целью увеличения пассажиропотока до уровня 1 200 человек в час, а также удлинение взлетно-посадочной полосы до трех километров для обеспечения широкой географии международных полетов", - добавили в пресс-службе.
В настоящий момент аэропорт Нового Уренгоя осуществляет рейсы более чем по 40 направлениям. Пассажиропоток в 2016 году составил порядка 900 тыс. человек.