Boeing: спрос на пилотов и техперсонал до 2036 года составит более 1,2 млн специалистов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Потребность в пилотах и инженерно-техническом персонале в ближайшие 20 лет составит более 1,2 млн специалистов, говорится в сообщении Boeing.

Согласно прогнозу компании, с 2017 по 2036 годы мировой гражданской авиации потребуется приблизительно: 637 тыс. новых коммерческих пилотов, 648 тыс. новых инженерно-технических специалистов по обслуживанию гражданских самолетов, 839 тыс. новых бортпроводников.

Ожидаемый спрос на пилотов на 3,2% превышает прогноз на 2016 г., при этом спрос на инженерно-технический персонал меньше на 4,6% относительно прошлого года, что главным образом, по мнению компании, обусловлено снижением требуемых объемов технического обслуживания самолетов 737 MAX.

Наибольший спрос на пилотов будет отмечен в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 253 тыс. человек, наименьший в России - 22 тыс. человек, отмечает Boeing.