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Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции и модернизации кировского аэропорта

Экономика и бизнес Транспорт
26 июля, 14:26 UTC+3

Аэропорт федерального значения Победилово расположен в 22 километрах от Кирова

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции и технического перевооружения аэропорта Победилово, говорится в сообщении ведомства.

Проект предусматривает проведение реконструкции и технического перевооружения комплекса средств управления воздушным движением, радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи аэропорта Киров. Также будет обеспечено оснащение аэропорта аэродромным радиолокационным комплексом, комплексом средств автоматизации планирования и использования воздушного пространства, системой ближней навигации, радиомаячной системой посадки, приводными радиостанциями и средствами радиосвязи.

Все работы будут проводиться без прекращения функционирования аэропорта. Финансирование проекта будет вестись за счет использования собственных средств застройщика.

Аэропорт федерального значения Победилово расположен в 22 километрах от Кирова. Аэропорт принимает такие самолеты, как Ил-76, Як-42, Ту-134, ATR-42, ATR-72, Bombardier CRJ-200, Ту-154, Boeing 737, Airbus A319, A320, Sukhoi Superjet 100 и более легкие, а также вертолеты всех типов.

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