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"Ленское объединенное речное пароходство" с начала года отправило 750 тыс. тонн грузов

Экономика и бизнес Транспорт
26 июля, 15:21 UTC+3

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 60 тыс. тонн

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ЯКУТСК, 26 июля. /ТАСС/. ОАО "Ленское объединенное речное пароходство" (ЛОРП) с начала года отправило 750 тыс. тонн грузов, сообщает пресс-служба компании.

"На сегодняшний день в целом пароходством отправлено 750 тыс. тонн грузов, в том числе 195 тыс. тонн нефтепродуктов наливом и 555 тыс. тонн сухогрузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 60 тыс. тонн",- говорится в сообщении компании.

В направлении Арктического побережья по состоянию на 24 июля текущего года отправлено более 20% плановых объемов, что на уровне прошлого года. Отправление нефтепродуктов наливом лидирует. При этом отправление сухогрузов снижено. По данным ЛОРП, это связано с тем, что в навигацию - 2017 отсутствуют перевозки на реку Яна каменного угля из Осетрово, а также допущено отставание по отправлению каменного угля с шахты Джебарики-Хая. Всего по итогам года в этом направлении планируется доставить 252 тыс. тонн.

Компания "ЛОРП" является монополистом в перевозках всех видов грузов в Арктические районы по Северному морскому пути: от порта Хатанга до порта Певек (Чукотский АО). Доля грузов для получателей арктической зоны составляет свыше 30%.

На балансе пароходства находятся более 350 грузовых, буксирных, пассажирских и вспомогательных судов общей грузоподъемностью 450 тыс. тонн.

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