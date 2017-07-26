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ЦППК в I полугодии отремонтировала 6 остановочных пунктов

Экономика и бизнес Транспорт
26 июля, 15:59 UTC+3

Компания обеспечивает 91,4% пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле

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МОСКВА, 26 июля./ТАСС/. В рамках приведения пассажирских обустройств к единому стандарту качества, ОАО "Центральная ППК" (ЦППК) за шесть месяцев 2017 года провело ремонт шести остановочных пунктов и модернизацию трех пассажирских платформ, сообщила пресс-служба компании.

Всего, в течение 2017 года на территории Москвы и Московской области будет проведен усиленный текущий ремонт 25 остановочных пунктов, капитальный - 10, а также реконструкция 13 платформ.

В прошлом году усиленный текущий ремонт был проведен на 66 остановочных пунктах Москвы и Московской области, а капитальный - на 9 станциях, модернизация была выполнена на 22 остановочных пунктах.

ОАО "Центральная ППК" разработало единый высокий стандарт качества пассажирской инфраструктуры, в соответствие которому приводятся ремонтируемые платформы. В рамках усиленного текущего ремонта производится замена при необходимости конструктивных элементов (фундаментов и плит перекрытия платформы), а также асфальтобетонного покрытия на покрытие из брусчатки, устройство полосы безопасности из тактильной плитки для слабовидящих групп населения, ремонт навесов, турникетных павильонов билетных касс, ограждений и малых архитектурных форм (лавочек и урн).

Капитальный ремонт включает замену более чем половины конструктивных элементов, а также все перечисленные работы, проводимые при усиленном текущем ремонте.

При проведении модернизации пассажирских платформ производится полный демонтаж конструктивных элементов и навесов с последующей их заменой. Помимо работ, предусмотренных при ремонте, модернизация предполагает замену существующего освещения на светодиодное, установку средств для оповещения пассажиров - табло и платформенных указателей, систем громкоговорящей связи, информирующей о прибытии-отправлении поездов и изменениях в расписании движения, а также монтаж пандусов для маломобильных групп населения.

ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" - крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик России, который осуществляет перевозку пассажиров в 11 регионах РФ. В 2015 году ОАО "Центральная ППК" заключило 15-летние контракты на обслуживание пассажиров в Москве, Московской и Рязанской областях. Доля компании в пригородных железнодорожных перевозках по России составляет 63,7%. ЦППК обеспечивает 91,4% пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле. В 2016 году компания перевезла более 540 млн пассажиров.

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