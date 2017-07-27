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Росморречфлот вложит более 580 млрд рублей в реконструкцию Новосибирского шлюза

Экономика и бизнес Транспорт
27 июля, 10:17 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 27, июля. /ТАСС

Новосибирский судоходный шлюз входит в структуру гидроузла Новосибирской ГЭС и позволяет судам обходить плотину ГЭС

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НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Росморречфлот планирует провести реконструкцию Новосибирского судоходного шлюза, вложив в нее более 580 млн рублей. Такая стоимость работ зафиксирована в документах конкурса, опубликованных на сайте госзакупок.

"Выполнение работ по объекту: "Реконструкция Новосибирского шлюза, второй этап реконструкции (реконструкция подходного канала и ворот)", - говорится в документах конкурса, объявленного Администрацией обского бассейна внутренних водных путей (структура Росморречфлота).

Исполнитель, согласно конкурсной документации, должен будет расчистить судоходный канал от бетонных обломков на дне, демонтировать существующие бетонные конструкции канала и залить новые. Реконструкция должна быть проведена до 1 ноября 2020 года.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 584,38 млн рублей. Финансировать работы будет федеральный бюджет в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России" на 2010-2020 годы.

Новосибирский судоходный шлюз входит в структуру гидроузла Новосибирской ГЭС и позволяет судам обходить плотину ГЭС. Он эксплуатируется с 1961 года. Реконструкция шлюза началась в 2015 году, всего ее стоимость оценивалась в сумму более 1 млрд рублей.

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