Ъ: авиакомпания "Россия" ищет способы приостановить отток летных кадров

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") ищет способы приостановить отток летных кадров, пишет газета "Коммерсантъ".

Так, по данным "Ъ", компания намерена проанализировать уволенный летный состав "в соответствии с их подготовкой на определенный тип воздушного судна", а также список пилотов, которые, находясь в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, одновременно работают за рубежом. Данные на уволенных пилотов, летающих на Boeing 737 и 767, должны быть переданы "в службу развития персонала для привлечения летного состава". Параллельно руководство "России" планировало подготовить письмо авиационным властям Бермудских островов (там зарегистрирована большая часть гражданской иностранной авиатехники, эксплуатируемой в РФ) с просьбой не подтверждать валидацию пилотских свидетельств российских пилотов.

Ранее стало известно, что российские пилоты массово переходят в иностранные авиакомпании, преимущественно азиатские, из-за меньшей нагрузки и более выгодных финансовых условий.

По данным "Ъ", в Китай и другие страны Азии из авиакомпаний РФ ушли уже более 300 командиров воздушных судов (КВС) и инструкторов.

Глава Росавиации Александр Нерадько направил телеграмму в авиакомпании с просьбой до 15 июня сообщить количество уволившихся для выезда на работу за рубеж пилотов с начала 2015-го и до 1 июня 2017 года. Тогда же , как пишет "Ъ", стало известно, что Росавиация перестала отвечать на запросы КНР о валидации российских пилотских свидетельств.

В авиакомпании "Россия" признали "Ъ" "незначительный дефицит летного состава", добавив, что для дальнейшего формирования маршрутной сети "будут исходить из наличия летного персонала". В "России" объяснили, что на Бермудах и в Ирландии (там также регистрируют самолеты, летающие в РФ) по договору существует валидация пилотов авиакомпаний, которые летают на этих воздушных судах. Но валидация "не индивидуальна", когда пилот уходит из авиакомпании, его данные удаляются из списка и валидация недействительна. Гендиректор гражданских авиационных властей Бермуд Томас Данстен пояснил "Ъ", что ICAO дала ведомству полномочия признавать лицензии пилотов стран-членов организации, но с РФ подписано отдельно соглашение: по нему российские авиавласти сами признают лицензии российских пилотов, летающих в РФ на иностранной технике, зарегистрированной на Бермудах.

Впрочем, источник "Ъ" среди пилотов заверяет, что "регистрация самолета содержит в том числе информацию о летном составе, который его эксплуатировал". "Поскольку сейчас китайская сторона не может получить ответа от российских властей на запросы о пилотах, ей приходится обращаться к властям Бермуд, где данные о летном составе самолета той или иной авиакомпании хранятся несколько десятков лет", - говорит он. Представитель "России" добавил, что компания выступает с инициативой разработки механизма временного приостановления действия летных свидетельств пилотов на то время, когда они декларируют уход с летной работы по семейным и прочим обстоятельствам, но не увольняются из авиакомпании.